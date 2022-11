Bourita spreekt in Parijs met Spaanse ambtgenoot Albares

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft in Parijs een ontmoeting gehad met zijn Spaanse ambtgenoot José Manuel Albares.

De twee diplomaten spraken elkaar aan de zijlijn van het Vredesforum dat momenteel plaatsvindt in de Franse hoofdstad.

"Een goede ontmoeting met Nasser Bourita om vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van de roadmap en de High Level Meeting", schreef Albares in een Tweet kort na zijn gesprek met Bourita.

De twee functionarissen zouden elkaar ontmoeten op de Marokko-Spanje-top die aanvankelijk in november plaats zou vinden maar enkele weken geleden werd uitgesteld naar begin 2023. De bijeenkomst is bedoeld om de afspraken van eerder dit jaar te concretiseren. De twee landen besloten in april om het diplomatieke conflict te beëindigen en de betrekkingen aan te halen.



De twee buurlanden hadden een voorlopige routekaart uitgewerkt waarin 16 punten staan opgesomd. Op korte termijn werd besloten om per direct het maritiem passagiersverkeer te hervatten zodat veerdiensten weer kunnen varen. Ook werd besloten om de landsgrenzen te heropenen.

Marokko en Spanje lijken tot dusver tevreden met de "positieve resultaten" van de hernieuwde betrekkingen die zes maanden geleden werden ingeluid.



Podemos

Zowel Rabat als Madrid weigerden uit te leggen waarom de top werd uitgesteld maar volgens de Spaanse pers heeft dat te maken met de delegatie die de Spaanse premier Pedró Sanchez zou vergezellen naar Marokko. Rabat zou aan Madrid hebben laten weten dat leden van coalitiepartij Podemos niet welkom zouden zijn.

Podemos-politici zijn geen fan van Rabat. Eerder dit jaar werd regeringsleider Sanchéz fel bekritiseerd voor zijn koerswijziging in het Sahara-standpunt en de verzoening met Marokko. Volgens Podemos zou Rabat de migratiecrisis hebben gebruikt als chantagemiddel om de Spaanse erkenning van de Marokkaanse Sahara af te dwingen.



Sanchez zou daar in eerste instantie mee hebben ingestemd. Door Podemos-politici thuis te laten wilde de Spaanse premier voorkomen dat hun aanwezigheid een succesvolle verloop van de Marokko-Spanje-top zou dwarsbomen.

Marokko zou inmiddels hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de komst van de Podemos-politici, meldt dagblad Ok Diario.

