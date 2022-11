Marokko hervat toerismecampagne en benadrukt geografische diversiteit

Het Marokkaanse Nationale Bureau voor Toerisme (ONMT) is vrijdag gestart met het vervolg van de campagne 'Marokko, land van licht'.

Dat meldt het toerismebureau vrijdag in een persbericht.

Het eerste deel van de campagne vond plaats in mei van dit jaar en verliep succesvol, blijkt uit cijfers die werden gepresenteerd door ONMT-hoofd Adel El Fakir; gemiddeld heeft 60 procent van de internationale doelmarkt de campagne gezien. In Spanje en Frankrijk was de penetratiegraad met respectievelijk 74 en 80 procent zelfs hoger dan het gemiddelde.

Het succes van de campagne is ook terug te zien in het verbeterde image van Marokko als vakantieland. Respondenten beoordeelden Marokko op strategische criteria als 'trendy', 'exclusief en luxueus' en 'veiligheid'. Alle drie zijn een beslissende factor voor moderne toeristen en scoorden na de campagne hogere punten (respectievelijk +5, +9 en +15).



In voorbereiding op de vakantieseizoenen van 2023 heeft het toerismebureau de tweede fase van de campagne afgetrapt. Het plan omvat videoreclames op internationale TV-zenders, filmbioscopen en online. Evenals billboards in het buitenland en een grote aanwezigheid op sociale netwerken.

ONMT zet in de tweede fase maximaal in om het merk Marokko als vakantiebestemming te verstevigen door vooral de nadruk te leggen op culturele en ambachtelijke rijkdom en de immense geografische diversiteit.

