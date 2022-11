Marokko: Kamer keurt begrotingsvoorstel 2023 goed

De Tweede Kamer heeft vrijdag met meerderheid van stemmen het begrotingsvoorstel (PLF) voor het jaar 2023 aangenomen.

In het komende begrotingsjaar staat de koopkracht van burgers centraal. Volgens minister-afgevaardigde Faouzi Lekjaa (Financiën) omvat het voorstel uitgaven van 300 miljard DH en zal de private sector 3 miljard DH bijdragen.

De regering gaat 26 miljard DH vrijmaken voor het compensatiefonds en 15 miljard DH voor sociale bescherming en ondersteuningsprogramma's voor scholing.

Voor het onderwijs is 68,95 miljard DH vrijgemaakt, 6,5 miljard méér dan in 2022. Voor de zorg is 28,12 miljard DH vrijgemaakt, 19,5 procent meer dan in het lopende jaar.

