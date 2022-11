Familie van Nouri neemt Mohamed Ihattaren in huis: 'Mo Nouri zorgt voor structuur'

Mohamed Ihattaren laat zich sinds kort begeleiden door Mo Nouri, de oudere broer van voormalig Ajacied Abdelhak Nouri.

In gesprek met De Telegraaf laat het duo weten te zullen werken om Ihattaren weer aan de top te krijgen. "Ik zie hem als familie, een bonusbroer. Sinds ik een paar dagen per week bij hem woon en dankzij het geloof, heb ik mijn leven weer op de rit", vertelt de twintigjarige Ajacied.

"Ik zou willen dat ik eerder nauw contact had gekregen met Mo Nouri", zegt Ihattaren. "In de Marokkaanse gemeenschap kun je puur uit respect niet alles tegen je moeder, broers en zussen zeggen", vervolgt Ihattaren.

"Ik wilde niet elke dag huilend bij mijn moeder binnenkomen als ik weer eens in de knoop zat met mezelf. Maar bij Mo en de rest van de familie Nouri voel ik me volkomen vrij om al mijn problemen te bespreken. En als je dat doet, kun je ze oplossen."



Criminelen

Ihattaren werd in januari door Juventus verhuurd aan Ajax. Hij speelde een prima voorbereiding, maar vervolgens verdween de middenvelder van de trainingen. Wegens vermeende bedreigingen uit het criminele circuit kon Ihattaren zich enige tijd niet vertonen bij Ajax. Daarnaast ging een auto van de voetballer in vlammen op.

"Mensen die niet het beste met me voor hadden, vielen me lastig", stelt Ihattaren. "Maar het verleden is iets dat ik ver achter me heb gelaten. Dat was ook een voorwaarde van Mo: volle kracht vooruit en alleen maar positivisme.", zegt Ihattaren.



"Echte vrienden zeggen het wanneer het niet goed gaat en willen dat je volle bak gaat trainen in plaats van stappen. Mijn dagen bestaan nu alleen uit trainen, eten en naar de familie Nouri gaan. Natuurlijk hou ik ook enorm veel van mijn broers, zussen en mijn moeder. Maar ik miste de liefde én de duidelijkheid van mijn vader. En nu heb ik Mo.", vervolgt hij.

"Mo Nouri zorgt voor structuur. Hij zit als een pitbull achter me aan. Hij eist dat ik mijn afspraken nakom, twee keer per dag keihard train bij Veel Beter Fysio in Almere, op mijn voeding let en de banden doorsnijd met de mensen die niet het beste met me voor hebben. Op Kanaleneiland in Utrecht, waar ik ben opgegroeid, zag ik niet in dat de grens met criminaliteit heel dun is.", aldus Ihattaren

