Oekraïense vrouwen via 'modellenbureau' tot prostitutie gelokt in Marrakech

De politie in de Oekraïne hoofdstad Kiev heeft drie personen opgepakt op verdenking van het runnen van een prostitutienetwerk.

Ze worden verdacht van mensenhandel en seksuele uitbuiting. De groep had het gemunt op kwetsbare Oekraïense vrouwen die het conflict in eigen land ontvluchtten.

Onder de arrestanten bevindt zich ook een Marokkaanse man, meldt dagblad Assabah. Hij zou zich hebben voorgedaan als eigenaar van een modellenbureau en was actief op sociale netwerken waar hij onder meer via Instagram en TikTok op zoek ging naar jonge Oekraïense vrouwen om ze een "modellenbaan" in het buitenland aan te bieden.

De vrouwen werden verleid met een veilig onderkomen in Marokko en kwamen via Spanje uiteindelijk in Marrakech terecht waar een handlanger zorgde voor werkvergunningen, accommodatie en vervoer.



De politie in Kiev wist de verdachten op te pakken op het moment dat ze 20 jonge vrouwen wilden over brengen. Bij huisdoorzoekingen werden computers, laptops, bankbiljetten en meer dan 60 bankkaarten in beslag genomen.

Volgens de Oekraïense politie werden de vrouwen gedwongen om in de prostitutie te werken in ruil voor onderdak, eten en een slecht salaris.

© MAROKKO.NL 2022