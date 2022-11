Nibud: aantal Nederlanders met betalingsproblemen neemt toe

Steeds meer Nederlanders komen door de hoge prijzen in betalingsproblemen.

Het gaat daarbij niet alleen om de laagste inkomens, maar ook om hogere inkomensgroepen, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

De organisatie maakt zich met name zorgen om jongvolwassenen onder de 35 jaar. Die groep heeft het meeste moeite met rondkomen. Volgens Nibud krijgt een derde van de huishoudens betalingsherinneringen en trof iets meer dan een op de vijf huishoudens dit jaar een betalingsregeling. 10 procent heeft een voorschot op het salaris betaald om de rekeningen te kunnen betalen. Om de problemen het hoofd te bieden gebruiken mensen ook hun spaargeld en lenen ze geld bij familie en vrienden.

Ruim een derde van de huishoudens stelt moeite te hebben om rond te komen. Opvallend is daarbij dat jongvolwassenen dat veel vaker aangeven. Zij hebben vooral last van de sterk gestegen vaste lasten.



Hulp

Van alle rekeningen worden die voor zorgverzekeringen, energie, water en de huur of hypotheek het vaakst te laat betaald. "De paniek die velen ervaren over alle gestegen prijzen zien wij terug in deze cijfers", stelt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Het is zichtbaar dat veel Nederlanders gebukt gaan onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. We zitten echt in een uitgavencrisis en mensen doen hun best om alle rekeningen te betalen."

Volgens Vliegenthart wordt 2023 dan ook een spannend jaar. "In hoeverre gaan mensen baat hebben van het omvangrijke koopkrachtpakket en het energieplafond? En krijgt iedereen de hulp die ze nodig hebben?"



Het Nibud raadt mensen die in de problemen komen aan om hulp te vragen. En ziet liever niet dat mensen veel geld van hun familie lenen. Omdat het instituut beseft dat niet iedereen bij de hulpverlening terechtkan en ook niet iedereen daar zal aankloppen heeft het ook een eigen onlinecursus over geldzaken gemaakt.

"We zijn ook realistisch. Niet iedereen zit op hulp te wachten. In toenemende mate willen mensen zaken zelf uitzoeken, al dan niet met behulp van Google of YouTube", zegt Vliegenthart.

© ANP 2022