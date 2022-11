Rond de 1000 avondklokboetes per ongeluk geseponeerd

Naar schatting rond de duizend overtreders van de avondklok hoeven hun boete die ze vorig jaar kregen niet meer te betalen.

Het Openbaar Ministerie heeft ze per ongeluk geseponeerd, bevestigt een woordvoerster een bericht hierover in het AD. Ze spreekt van een "menselijke fout".

Vanwege de enorme voorraad aan boetes die onder meer door corona en capaciteitsproblemen was ontstaan, lagen veel zaken al lange tijd op de plank. In sommige gevallen seponeert het OM kleine zaken als het er naar uitziet dat de verjaringstermijn niet wordt gehaald, legt de woordvoerster uit. Het was echter niet de bedoeling dat dit bij de avondklokboetes zou gebeuren, gezien de maatschappelijke impact van de overtreding.

Het gaat om boetes van mensen die hier bezwaar tegen hebben gemaakt. Deze werden vorig jaar januari uitgedeeld, toen er een avondklok gold om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op overtreding stond een boete van 95 euro. In totaal schreef de politie er meer dan 95.000 uit.

Volgens de woordvoerster is het lastig te zeggen hoeveel boetes er precies zijn geseponeerd, maar het gaat om ongeveer 1 procent van het totaal. De boetes die er nog liggen, worden alsnog beoordeeld en zo nodig voor de rechter gebracht.

© ANP 2022