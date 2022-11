Libanon in de greep van cholera-uitbraak: vaccinatiecampagne van start

buitenland 12 nov 21:40

Libanon is al weken in de greep van de eerste cholera-uitbraak sinds 1993. Door een opeenstapeling van crises beschikt het land niet over de middelen om het virus in toom te houden.

Sinds het eerste geval werd vastgesteld op 5 oktober heeft het virus zich volgens hulpverleners in een alarmerend tempo verspreid. Het land heeft 521 cholera-infecties gemeld, waaronder 18 doden. Donderdag ontvingen de Libanese gezondheidsautoriteiten 600.000 doses van het choleravaccin, verstrekt door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en UNICEF. De VN en de Europese Unie hebben ook respectievelijk $ 9,5 miljoen en 800.000 euro toegewezen ter ondersteuning van de Libanese inspanningen om de uitbraak te bestrijden. "Het is een race tegen de klok. Het is nu enorm belangrijk dat de mensen in de getroffen gebieden voldoende informatie krijgen over hoe ze zichzelf kunnen beschermen", zegt Oxfamdirecteur voor Libanon Bojan Kolundzija.

Schoon water

Cholera is te voorkomen en te behandelen maar een gebrekkige toegang tot schoon water kan de verspreiding van de uiterst besmettelijke ziekte in de hand werken. Het kan ook dodelijk zijn wanneer geïnfecteerde mensen niet onmiddellijk toegang krijgen tot de nodige zorg. Volgens Kolundzija komt ook de openbare gezondheidszorg, waaronder de ziekenhuizen, in de al overvolle wijken van de getroffen steden zwaar onder druk te staan.

Libanon bevindt zich nog steeds in een ongekende financiële crisis. De kosten voor het levensonderhoud swingen de pan uit in een land waar meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Tegelijk is het vertrouwen van de bevolking in de politiek compleet zoek en is hoofdstad Beiroet nog onvoldoende hersteld van een zware explosie die de helft van de stad verwoestte in augustus 2020.

