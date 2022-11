Poetin praat met Iraanse president over meer samenwerking

De Russische president Vladimir Poetin heeft telefonisch gesproken met zijn Iraanse collega Ebrahim Raisi.

Volgens het Kremlin hebben beide leiders de nadruk gelegd op versterking van de politieke en economische samenwerking. Moskou zei niet wanneer dit overleg heeft plaatsgehad en ook niet of Iraanse wapenleveranties aan Rusland ter sprake zijn gekomen.

Sinds de invasie in Oekraïne op 24 februari proberen de Russen nauwere banden aan te knopen met Iran en andere niet-westerse landen. Het jongste overleg met Raisi was daar weer een voorbeeld van. "Een aantal actuele onderwerpen op de bilaterale agenda is aan de orde gekomen, op het gebied van politiek, handel en economie, waaronder de transport- en logistieke sector", aldus de toelichting van het Kremlin.

Een ervaren Russische veiligheidsfunctionaris was woensdag al op bezoek bij de leiders in Teheran, waar afgesproken werd de onderlinge betrekkingen te verbeteren. Die ontmoeting had plaats na beschuldigingen over het gebruik van Iraanse drones door de Russen om onder meer de Oekraïense energievoorziening uit te schakelen.

Teheran beweerde slechts een beperkt aantal onbemande toestellen te hebben geleverd voordat de oorlog uitbrak. De werkelijkheid lijkt anders. Onlangs onthulden hoge Iraanse overheidsmedewerkers en diplomaten dat Teheran het Russische ministerie van Defensie zelfs beloofd heeft grond-grondraketten te sturen.

