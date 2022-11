Wapenleveranties Iran aan Polisario op agenda Pentagon

De chef van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) Belkhir El Farouk sprak in het Pentagon met de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin.

De twee defensiefunctionarissen zijn onderdeel van het adviescomité voor defensie tussen Marokko en de Verenigde Staten (VS) en kwamen deze week bijeen in Washington D.C. om te praten over veiligheidskwesties in Noord-Afrika, de Sahara en de Sahel-regio.

Het bezoek van de FAR-bevelhebber was bedoeld om de doelstellingen van de routekaart 2020-2023 te bespreken en deze aan te passen aan nieuwe regionale uitdagingen op het gebied van veiligheid en defensie.

El Farouk voert in Marokko het bevel over de zuidelijke militaire zone en sprak zijn bezorgdheid uit over de toename van het aantal buitenlandse actoren in de Sahel-regio en hun samenspanning met separatistische bewegingen. Hij verwelkomde de defensiesamenwerking tussen Marokko en de VS en de positieve resultaten van de gezamenlijke militaire oefeningen en de Amerikaanse leveringen van hoogwaardige militaire uitrusting.



De militaire top tussen de twee landen komt enkele weken na de discussie in het Amerikaanse Congres over een wet die voorziet in de ondersteuning van de militaire luchtcapaciteiten van verschillende landen die bevriend zijn met de VS, met aan het hoofd Marokko.

Met de bewapening kan het koninkrijk het hoofd bieden aan dreigingen aan de grenzen met de Sahara. Het militante Polisario-Front wordt gezien als één van de klanten van Iran en zou beschikken over dezelfde type gewapende drones die ook worden gebruikt door de Houthi's in Jemen.

