Marokko: 77% basisschoolleerlingen heeft moeite met Arabisch lezen

77 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met het lezen van Arabische tekst en 83 procent is niet in staat om een ​​tekst in het Frans te lezen.

Dat meldt minister Chakib Benmoussa (Nationaal Onderwijs, Basisonderwijs en Sport) donderdag in de Kamer. Volgens de onderwijsminister hebben veel leerlingen geen profijt gehad van de eerste vijf leerjaren van het lager onderwijs en kampen ze daardoor in het zesde (examen)jaar met leerproblemen. Ruim 32 procent van de leerlingen in het zesde jaar verstaat slechts 42 procent van de Arabische lesstof en slechts 12 procent van de leerlingen verstaat in het zesde jaar voldoende Frans om de lessen te kunnen volgen. Afstandsonderwijs

De leerproblemen zouden zijn veroorzaakt door het gebrek aan verplicht basisonderwijs waardoor de resultaten en mogelijkheden van het onderwijssysteem drastisch worden beperkt. De problemen werden verergerd door de coronamaatregelen in het onderwijs.

Ook zouden lage lerarensalarissen, te grote klassen en een gebrek aan onderwijzers bijdragen aan de verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs. Verwacht wordt dat de leerproblemen zullen leiden tot een toename in het aantal vroegtijdige schoolverlaters, waarvan de financiële en maatschappelijke kosten een negatief effect hebben op het onderwijssysteem en de gemeenschap in het geheel.

