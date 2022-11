Marokko: nieuwe staking wegvervoerders wegens hoge brandstofprijzen

Professionele wegvervoerder gaan vanaf 21 november opnieuw het werk neerleggen uit protest tegen de hoge brandstofprijzen.

Meer dan tien vakbondsorganisaties hebben de landelijke staking aangekondigd. Voor een liter diesel wordt in Marokko inmiddels meer dan 16 DH afgerekend en de prijzen gaan komende week weer omhoog.

Transportbedrijven zijn volgens de vakbonden niet in staat om hun activiteiten voort te zetten. Velen verkeren op het randje van faillissement en anderen zien de schulden oplopen.

De regering besloot in april om beroepschauffeurs in Marokko te ondersteunen met subsidies op brandstoffen maar de staatsteun is volgens de vakbonden niet voldoende om de lasten te verlichten.

Ook geven veel vervoerders aan geen staatsteun te hebben ontvangen of problemen te ondervinden bij de aanvraag.

© MAROKKO.NL 2022