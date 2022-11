Meerdere doden en tientallen gewonden door explosie in Istanbul

Door een explosie in het centrum van Istanbul zijn zondagmiddag zeker vier mensen om het leven gekomen.

Ook vielen er minstens 38 gewonden, schrijft gouverneur Ali Yerlikaya van de Turkse stad op Twitter.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben de wijde omgeving afgezet. Over de oorzaak is nog niets bekend. De explosie gebeurde rond 16.20 uur (lokale tijd) in de Istiklal-straat, een populaire winkelstraat vlakbij het Taksim-plein.

Dit gebied in het Europese deel van de stad trekt ook veel toeristen. Op sociale media circuleren foto's waarop een enorme ravage te zien is en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Ook liggen er meerdere mensen op de grond, sommigen in een poel van bloed.

Staatszender TRT berichtte dat mensen worden opgeroepen het gebied te mijden. Kort daarna kondigde de Turkse mediatoezichthouder een tijdelijk verbod af op verdere berichtgeving om paniek onder de inwoners van de miljoenenstad te vermijden.

