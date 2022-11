Lavrov: het westen probeert Zuidoost-Azië te militariseren

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov proberen westerse landen Zuidoost-Azië te "militariseren" om de invloed van Beijing en Moskou in de regio in te perken.

Lavrov stond zondag verslaggevers te woord in Cambodja, waar hij aanwezig is voor een top van de ASEAN, de organisatie van Zuidoost-Aziatische landen.

"De Verenigde Staten en de NAVO-landen proberen dit gebied te overmeesteren", zei Lavrov. Volgens de Russische buitenlandminister is de strategie van de Amerikaanse president Joe Biden in de Indo-Pacifische regio een poging om de regio te militariseren "met een duidelijke focus op het indammen van Chinese en Russische belangen".

Washington probeert zijn invloed in Zuidoost-Azië te vergroten vanwege het steeds agressievere gedrag van Beijing in de regio. Vanwege de westerse sancties als reactie op de Russische invasie in Oekraïne richt Moskou zich bovendien meer op de regio om zijn economie te bevorderen.



Onaanvaardbare taal

Volgens Lavrov werd tijdens de ASEAN-top geen gezamenlijke verklaring opgesteld vanwege het "onacceptabele taalgebruik" van de VS over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. "Er zijn vandaag geen collectieve beslissingen genomen omdat de VS en hun westerse bondgenoten aandrongen op absoluut onaanvaardbare taal over de situatie in en rond Oekraïne", zei Lavrov volgens het Russische staatspersbureau TASS.

Lavrov reist zondag naar het Indonesische Bali af, waar hij Rusland vertegenwoordigt op de G20-top. Ook Biden en de Chinese president Xi Jinping gaan naar de top. Maandag staat een ontmoeting tussen Biden en Xi gepland.

