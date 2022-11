Man aangehouden na brand appartementencomplex in Amsterdam-West

De politie heeft een man aangehouden op verdenking van brandstichting in Amsterdam Nieuw-West.

Of de grote brand in het appartementencomplex aan de Voetbalstraat in Slotervaart daadwerkelijk is aangestoken, onderzoekt de politie nog, zo laat een woordvoerder weten. Eerder meldden de brandweer en politie dat er een man was meegenomen voor verhoor, maar dat hij nog niet was aangehouden. Rond 08.30 uur brak de brand uit in het Startblok Riekerhaven, een complex voor statushouders en jongeren. Zo'n driehonderd tot vierhonderd bewoners van diverse blokken werden geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen sporthal. Rond 13.00 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Het blok waarin de brand woedde bestaat uit 75 woningen. Een aantal hiervan is ingestort. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er momenteel gezocht wordt naar een opvanglocatie voor langere termijn voor de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Tot die tijd worden zij opgevangen in de Sporthallen Zuid. Ook wordt er voor de bewoners slachtofferhulp geregeld.

De bewoners van wie de huizen geen brand- of waterschade hebben opgelopen, kunnen mogelijk zondagavond weer naar huis, mits de stroom weer aangesloten kan worden. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn zes mensen ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Over eventuele omgekomen huisdieren is nog niets bekend.

Volgens verscheidene bewoners leefden er al langer zorgen over de veiligheid van het complex. Zo waaide eerder dit jaar het dak van een aantal woningen tijdens een heftige storm. De woordvoerder van de gemeente kan daar vooralsnog niet veel over kwijt, behalve dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van het complex.

