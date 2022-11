Frevola slaat Azaitar KO tijdens UFC 281 (video)

Ottman Azaitar en Matt Frevola stapten afgelopen nacht eindelijk in de ring voor een langverwacht gevecht dat al snel eindigde in een anticlimax.

Frevola versloeg zijn Marokkaanse opponent met een brute drie-storen-combinatie die het gevecht binnen de eerste minuten van de eerste ronde tot einde bracht.

De clash tussen Frevola en Azaitar stond aanvankelijk gepland voor UFC 257 in januari 2021 maar werd geannuleerd nadat Azaitar werd betrapt op het schenden van de coronamaatregelen.

Volgens UFC-baas Dana White had Azaitar vrienden binnengesmokkeld in de afgesloten faciliteit 'Fight Island'. Tijdens de coronapandemie mochten alleen vechters en hun teams in het geïsoleerde verblijf komen. Nadien veranderde White van gedachten en gaf hij Azaitar een tweede kans.

