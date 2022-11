Tanger: ophef door straatmishandeling travestiet op corniche (video)

In Marokko wordt met ophef gereageerd op beelden van een straatmishandeling van een crossdresser.

Het is niet duidelijk wat voorafging aan het incident maar het lijkt er op dat de man werd aangevallen omdat hij vrouwenkleding droeg.

LET OP: BEELDEN KUNNEN SCHOKKEND ZIJN



Op videobeelden die rondgaan op sociale netwerken is te zien hoe een groep jonge mannen het slachtoffer mishandelt terwijl ze hem uitschelden voor homoseksueel. '"Hij is homo en dit is wat hij verdient", is te horen.

Het incident zou zich vrijdagavond hebben voorgedaan op de corniche in Tanger. In het weekend is het doorgaans erg druk aan de strandboulevard van de Noord-Marokkaanse havenstad maar toch duurde het enkele minuten voordat omstanders het slachtoffer te hulp schoten, ondanks meerdere hulpkreten.



De politie in Tanger heeft zaterdag een volwassene en drie minderjarige verdachten aangehouden voor hun betrokkenheid. De jongste arrestant is slechts 13 jaar oud, melden lokale media.

Agenten hebben een klopjacht geopend op de rest van de groep.

