Deel bewoners mag weer terug na grote brand Amsterdam

De bewoners van ongeveer tweehonderd woningen die werden ontruimd tijdens een grote brand in een appartementencomplex aan de Voetbalstraat in Slotervaart in Amsterdam Nieuw-West mogen weer terug.

Dat laat een woordvoerder van de brandweer weten. Het gaat om omliggende huizen die geen brand- of waterschade hebben opgelopen. De bewoners van twee andere blokken die wel zwaar zijn getroffen worden voor nu opgevangen in de Sporthallen Zuid. Als gevolg van de brand zijn diverse woningen ingestort. De brand woedde in het Startblok Riekerhaven, een complex voor statushouders en jongeren. Bij de grote brand zijn geen mensen gewond geraakt, maar kwamen wel zes katten en een baardagaam (hagedis) om het leven. De politie heeft een 27-jarige man opgepakt op verdenking van het aansteken van de brand. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand ontstond.



Veiligheid

De politie kreeg rond 08.30 uur een melding van geluidsoverlast in de woning. Ter plaatse troffen ze de 27-jarige man aan, de brand was toen net ontstaan. Rond 13.00 uur kreeg de brandweer het vuur onder controle. Volgens verscheidene bewoners waren er al langer zorgen over de veiligheid van het complex. Zo waaide eerder dit jaar het dak van een aantal woningen tijdens een heftige storm. De woordvoerder van de gemeente kon daar vooralsnog niet veel over kwijt, behalve dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van het complex. © ANP 2022