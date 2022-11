Minister: Turks-Koerdische PKK achter aanslag Istanbul

De aanslag die in de Turkse stad Istanbul zondag zes doden eiste is uitgevoerd door de Turks-Koerdische organisatie PKK.

Dat zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Bij de explosie in het centrum van Istanbul zondagmiddag vielen ook 81 gewonden.

De vermoedelijke dader van de aanslag is inmiddels ingerekend, meldt binnenlandminister Suleyman Soylu. "Volgens onze bevindingen is de PKK-terreurorganisatie verantwoordelijk", zei Soylu.

Direct na de explosie doken er video's op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was.

De PKK (Koerdische Arbeiderspartij) is als guerrillabeweging actief in het noorden van Irak en wordt ook in Europa en de VS gezien als een terreurgroep.

