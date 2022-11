Advocaat Marengo-verdachte: kroongetuige liegt over mijn cliënt

Marengo-verdachte Mohamed R. moet vrijgesproken worden. De verklaringen van de kroongetuige over zijn voormalige beste vriend zijn gebaseerd op leugens, aldus R. 's advocaat Nico Meijering.

Hij begon maandag in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp aan zijn pleidooi, waar deze en volgende maand in totaal zes dagen voor uitgetrokken zijn.

Tegen R. (41) is een levenslange gevangenisstraf geëist. R. staat onder meer terecht voor betrokkenheid bij meerdere moorden en pogingen daartoe en deelname aan een criminele organisatie. Zijn broers Saïd en Zaki zijn ook verdachten in het omvangrijke liquidatieproces, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

De strafzaak kwam aan het rollen nadat Nabil B. naar justitie was gestapt en kroongetuige werd. Hij heeft veel belastende verklaringen afgelegd, ook over zijn voormalige goede vriend Mohamed R. Die verklaringen bevatten volgens advocaat Meijering echter "een reeks onwaarheden". "Minstens twaalf", die hij tijdens zijn pleidooi zal uiteenzetten.



Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe. Toen begin 2018 bekend werd dat B. zich als kroongetuige had gemeld, is kort daarna zijn onschuldige broer Reduan vermoord.

In september 2019 is B.'s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in de zomer van vorig jaar is zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

