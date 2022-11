Kamerbestuur: onderzoek Arib gaat door, maar voorlopig opgeschort

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - het presidium - betreurt het dat de top van het managementteam (MT) van de Tweede Kamer vrijdag is opgestapt.

Het vindt het "pijnlijk" dat het MT en andere ambtenaren die voor de Kamer werken zich "te weinig gesteund" hebben gevoeld, schrijft voorzitter Vera Bergkamp namens het presidium in een brief aan de Kamer.

De noodzaak tot onafhankelijk onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is "nog steeds aanwezig" en het onderzoek gaat door, aldus het bestuur. Bij twee onafhankelijke derden wordt het gedelegeerd opdrachtgeverschap belegd "om belangenverstrengeling te voorkomen", zo schrijft het presidium. Om dit eerst te regelen worden de voorbereidingen voor het onderzoek opgeschort.

Het presidium en de griffier blijven opdrachtgever van het onderzoek, maar "zijn op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en zullen geen instructies geven aan de extern gedelegeerde opdrachtgevers", zo staat in de brief.



Hoofd HR

Aanvankelijk was aan het hoofd HR het 'gedelegeerd opdrachtgeverschap' toebedeeld. Door haar rol werd, onder meer door experts, getwijfeld aan de objectiviteit van het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Arib. Het hoofd HR heeft medio september in een bijeenkomst van het presidium gezegd dat zij zelf de sociaal onveilige werksfeer onder Arib heeft ervaren.

Het presidium besloot eind september onafhankelijk feitenonderzoek naar Arib te doen, nadat er in juli twee brieven met anonieme klachten tegen haar waren binnengekomen.



Vertrek Arib

Doel van het feitenonderzoek, dat door Hoffmann wordt uitgevoerd, "was en is om helderheid te verkrijgen over de juistheid" van de signalen over de werkwijze van Arib. De Tweede Kamer moet als werkgever van de ruim zeshonderd ambtenaren vaststellen of er ambtenaren slachtoffer zijn geworden van een onveilige werkomgeving. Het vertrek van Arib uit de Kamer, of het vertrek van een ander persoon waar klachten over waren, doet daar niets aan af. De verantwoordelijkheid van de Kamer voor mensen die er werken "is niet verdwenen met het vertrek van de voormalig Kamervoorzitter", schrijft Bergkamp.

Het presidium hoopt dat Arib alsnog aan het onderzoek gaat meewerken. "Een uitkomst kan ook zijn dat de meldingen onjuist zijn of ten onrechte zijn betrokken op mevrouw Arib. Ook een dergelijke vaststelling is zeer van belang."

Het eindrapport wordt vertrouwelijk aan de griffier en het presidium opgeleverd. De Tweede Kamer krijgt alleen de samenvatting met "vastgestelde feiten".

