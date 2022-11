VK en Frankrijk sluiten miljoenendeal tegen migratie over Kanaal

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn maandag officieel akkoord gegaan met nieuwe afspraken over het indammen van de migrantenstroom via het Kanaal.

In de deal staat onder meer dat de Fransen in 2022 en 2023 72,2 miljoen euro van de Britten ontvangen.

Het is in het belang van zowel het VK als Frankrijk om het "complexe probleem" op te lossen, stelt de Britse binnenlandminister Suella Braverman maandag. Zij benadrukt dat er geen "snelle oplossing" bestaat. Dit jaar zijn vanuit Frankrijk al meer dan 40.000 migranten overgestoken naar Engeland, een recordaantal.

Met het geld zal Frankrijk ervoor zorgen dat er meer medewerkers van veiligheidsdiensten beschikbaar komen voor het patrouilleren langs zijn noordelijke stranden. Er komen daarnaast controlecentra waar de autoriteiten van beide landen gaan samenwerken. Deze worden geleid door Frankrijk. Het VK zal Franse opvang- en uitzetcentra ondersteunen waar migranten zitten wiens reizen naar Engeland zijn verhinderd. Ook wordt geïnvesteerd in onder meer speurhonden, drones en helikopters.



Sunak

De Britse premier Rishi Sunak beloofde bij zijn aantreden vorige maand de migrantenstroom aan te pakken. Volgens de regeringsleider kunnen in de toekomst meer afspraken met Frankrijk worden verwacht. "Dit is niet het einde van onze samenwerking", zei Sunak op weg naar de G20-top in Indonesië.

De relatie tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verslechterde onder de voorgangers van premier Sunak. Beide landen vonden dat de ander verantwoordelijk was voor de vele migranten op het Kanaal. Frankrijk trok een jaar geleden een uitnodiging in voor het VK om met andere landen te overleggen over migranten. Dat gebeurde nadat toenmalig premier Boris Johnson een brief aan de Franse president Emmanuel Macron publiceerde, waarin hij nieuwe maatregelen tegen de illegale migratie voorstelde.

De Fransen vonden de actie ongepast en teleurstellend.

