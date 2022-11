Iran levert 'bewijs' van betrokkenheid buitenlanders bij onrust

Teheran zegt "bewijs" te hebben geleverd aan de landen waarvan onderdanen zijn opgepakt voor de onrust in Iran.

Begin oktober werd bekend dat de Iraanse autoriteiten negen buitenlanders hadden opgepakt uit onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië.

"Met betrekking tot vreemdelingen die in Iran worden vastgehouden in verband met rellen, is informatie, bewijsmateriaal en uitleg verstrekt aan de betrokken landen", aldus een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

De woordvoerder zegt dat "juridische maatregelen" zijn genomen tegen landen en de buitenlanders die gelinkt worden aan de protesten. Ook meldt die dat er ambassadeurs zijn ontboden en verzocht is om diplomatieke antwoorden.



In Iran worden sinds halverwege september protesten tegen de regering gehouden. Die begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die stierf na haar aanhouding door de religieuze politie.

Zij was opgepakt omdat ze zich niet aan de strenge religieuze kledingvoorschriften hield.

