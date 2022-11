Tanger: 3 jaar cel voor taxichauffeur na aangifte van ontvoering en verkrachting van 2 klanten

De rechtbank in Tanger heeft een taxichauffeur veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens de ontvoering van twee passagiers.

Ook moet de man een geldboete betalen van 20.000 DH (€ 1.800).

De slachtoffers, twee zussen, beweerden dat ze waren ontvoerd, gedrogeerd en verkracht door de verdachte, maar daar ging de rechter niet in mee.

Het voorval deed zich drie jaar geleden voor. De slachtoffers stapten in de taxi in de wijk Iberia maar in plaats van de twee vrouwen thuis af te zetten reed de chauffeur ze naar een verlaten woning waar ze werden opgewacht door een groep handlangers. De vrouwen zouden daar zijn gedrogeerd en verkracht.



De verdachte ontkende de vrouwen te hebben aangeraakt. Volgens de advocaat is het onmogelijk dat de chauffeur de twee vrouwen op klaarlichte dag kon ontvoeren. De twee vrouwen zouden de verkrachting hebben verzonnen vanwege een geschil over een taxivergunning tussen de verdachte en de vader van de twee vermeende slachtoffers.

De rechter veroordeelde de chauffeur voor de ontvoering van de twee vrouwen maar niet voor de vermeende verkrachting.

