16 doden bij botsing tussen twee pick-ups in Algerije

Zestien personen zijn maandag om het leven gekomen, en drie anderen zijn gewond geraakt, bij een botsing tussen twee pick-ups in Bordj Badji Mokhtar, in het uiterste zuiden van Algerije.

Dat melden de autoriteiten. Onder de zestien doden zijn dertien Guineeërs, een Malinees en twee Algerijnen. De drie gewonden zijn afgevoerd naar een plaatselijk ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op een nationale weg tussen Reggane en Bordj Badji Mokhtar, meldt de Civiele Bescherming op haar Facebook-pagina. De omstandigheden van het ongeval zijn niet bekendgemaakt.

Algerijnse wegen staan ​​bekend als een van de gevaarlijkste in de regio. Volgens de Nationale Delegatie van Verkeersveiligheid, een overheidsinstantie, is de snelheid van automobilisten, inclusief bestuurders van het openbaar vervoer, de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen in Algerije.

In 2021 registreerde Algerije bijna 7.186 verkeersongevallen waarbij 2.643 doden en 11.479 gewonden vielen.

