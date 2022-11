Marokko en Qatar onderhandelen over vrijhandelsovereenkomst

Marokko en Rabat willen de onderlinge betrekkingen versterken en zijn in onderhandeling over een vrijhandelsovereenkomst.

Dat meldt het Qatarese persbureau Qatar News Agency (QNA). Een delegatie uit Qatar was zondag in Rabat voor de eerste onderhandelingsronde over een ontwerpvrijhandelsovereenkomst.

De Qatarese delegatie werd geleid door Saleh Abdullah Al-Manea, directeur Internationale Samenwerking en Handelsovereenkomsten van het ministerie van Handel en Industrie.

"Deze onderhandelingen maken deel uit van de wens om de bilaterale samenwerking tussen Qatar en Marokko op alle gebieden te verbeteren, met name met betrekking tot economische, handels- en investeringsaspecten", zei Al-Manea zondag na gesprekken met zijn Marokkaanse evenknie Abdel Wahed Rahal.



De twee landen willen de samenwerking versterken op het gebied van handel in goederen en diensten, investeringen, intellectuele eigendom, concurrentie en geschillenbeslechting.

Eenmaal ondertekend, zal deze vrijhandelsovereenkomst (FTA) de tweede zijn tussen Marokko en een Golfstaat. De eerste werd ondertekend met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

