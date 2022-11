Uitrol 5G in Marokko laat nog even op zich wachten

Volgens de planning zou de 5G-technologie de komende maanden moeten worden uitgerold maar analisten en waarnemers twijfelen aan de haalbaarheid.

De langverwachte start van de uitrol van 5G in Marokko staat geplaand voor begin 2023 maar de planning lijkt vertraagd te worden door een gebrek aan afstemming, meldt l'Economiste.

Volgens het dagblad hadden de doelstellingen gehaald kunnen worden als de juiste beslissingen waren genomen op het gebied regelgeving ten gunste van infrastructuurbeheerders. Die moeten immers samen met lokale besturen en gemeenten zorgdragen voor de pooling.

Ook heeft de vertraagde uitrol van glasvezel in Marokko een negatieve impact op de planning van 5G. "Het echte doel ligt in de uitrol van glasvezel", meldt een deskundige aan het dagblad. De doelstelling gaat uit van een inzetpercentage van 20 procent in 2023, ofwel twee miljoen FTTH-aansluitingen (fiber to the home).



Tot op heden zijn er echter slechts 450.000 FTTH-aansluitingen gerealiseerd en daarmee lijkt de tweede termijndoel van vijf miljoen aansluitingen in 2025 onrealistisch. "In de huidige stand van zaken, en gezien de hoge investeringskosten, is het onmogelijk voor elke operator om op eigen houtje een eigen netwerk uit te rollen.".

Monopolist Maroc Telecom zou vaart moeten maken of telecomautoriteit ANRT moet de markt openstellen voor andere operators. Wereldwijde investeerders zouden interesse hebben getoond in de Marokkaanse telecommarkt. Onder hen ook internetgigant Google.

© MAROKKO.NL 2022