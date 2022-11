Atlaswelpen verslaan Egypte met 2-1 en kwalificeren zich voor Africa Cup U-17

Het Marokkaanse voetbalelftal onder 17 heeft zich gekwalificeerd voor de Africa Cup U-17.

Ze versloegen maandag hun Egyptische tegenhangers met 2-1. De wedstrijd was de laatste ronde van de kwalificatieronde van Noord-Afrika.

Het team van Marokko eindigde de eerste helft met een 2-0 voorsprong, na een strafschop in de tiende minuut en een doelpunt in de extra tijd van de eerste helft.

Egypte wist de voorsprong van Marokko in de 59e minuut te verkleinen maar was niet in staat de stand in evenwicht te brengen.



Marokko won eerder met 2-0 van Tunesië en 1-0 van Libië, waarmee het leiding nam in de Noord-Afrikaanse regio.

De Africa U-17 Cup of Nations 2023 staat gepland voor volgend jaar van 8 tot 30 april in Algerije.

