Twee Marokkaanse toeristen gewond bij aanslag in Istanbul

Onder de gewonden van de terreuraanslag in het centrum van Istanbul zondag bevinden zich twee Marokkaanse toeristen.

Dat meldt de Marokkaanse consul in Turkije, Mahdi Rami. De twee gewonden zijn buiten levensgevaar. Eén heeft twee gebroken benen - een 40-jarige vrouw uit Casablanca - en voor de ander was geen ziekenhuisopname vereist.

Het consulaat heeft alle medewerkers gemobiliseerd en zegt bereikbaar te zijn voor informatie. Er is een crisiscel ingesteld die bereikbaar is op het telefoonnummer +90 53 52 06 77 35 (telefoon en WhatsApp).

Het consulaat roept Marokkaanse onderdanen in Istanbul op om waakzaam te zijn en de instructies van de Turkse autoriteiten op te volgen. Het kantoor volgt de situatie op de voet en zal waar nodig maatregelen nemen.



Terreurdaad

Bij de aanslag vielen zeker zes doden en tientallen gewonden. De bom ging af in de populaire winkelstraat Istiklalstraat, vlakbij het Taksimplein. Dat plein ligt in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad. Hulpdiensten hebben de wijde omgeving gisteren afgezet.

Staatszender TRT berichtte dat mensen worden opgeroepen het gebied te mijden. Kort daarna kondigde de Turkse mediatoezichthouder een tijdelijk verbod af op verdere berichtgeving om paniek onder de inwoners van de miljoenenstad te vermijden.



PKK

De vermoedelijke dader van de aanslag is inmiddels ingerekend, meldt binnenlandminister Suleyman Soylu. "Volgens onze bevindingen is de PKK-terreurorganisatie verantwoordelijk", zei Soylu.

Direct na de explosie doken er video's op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was.

De PKK (Koerdische Arbeiderspartij) is als guerrillabeweging actief in het noorden van Irak en wordt ook in Europa en de VS gezien als een terreurgroep.

