Marokko wil aantal Britse toeristen tegen 2027 verdubbelen

Marokko wil het aantal Britse toeristen tegen het jaar 2027 verdubbelen naar 1,2 miljoen aankomsten per jaar.

Dat is de ambitie van minister Fatim-Zahra Ammor (Toerisme en Ambachten) die momenteel in London is voor deelname aan de World Travel Market.

Volgens Ammor vertegenwoordigt de Britse markt bijna 600.000 aankomsten en meer dan twee miljoen overnachtingen per jaar. Een "grote markt" die op de hielen zit van Europa dat samen met Spanje en Frankrijk, de belangrijkste bronmarkt voor Marokko blijft.

Als Marokko het aantal toeristen tegen 2030 wil verdubbelen dan moet dat noodzakelijkerwijs ook via de Britse markt. De Marokkaanse deelname aan de reisbeurs in London is volgens de minister daarom ook "extreem belangrijk", omdat de Marokkaanse delegatie kennis kan maken met de belangrijkste touroperators, luchtvaartmaatschappijen en alle grote spelers in de reisbranche.



Te midden van zo'n 3.500 exposanten geeft de stand van het Marokkaanse toerismebureau (ONMT) een ereplaats aan Marokko als bestemming. Zo'n dertig touroperators zijn er vertegenwoordigd, evenals de nationale luchtvaarmaatschappij Royal Air Maroc (RAM), regionale toerismeraden en de Nationale Confederatie van Toerismebedrijven (CNT).

"Marokko moest een omvangrijke aanwezigheid hebben, in overeenstemming met het potentieel", legt de minister in de marge van de beurs uit. Het doel is duidelijk omschreven: concrete plannen opstellen om het aantal toeristen dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Marokko komt te verdubbelen.

© MAROKKO.NL 2022