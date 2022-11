Koning Mohammed VI condoleert Erdogan na terreuraanslagen Istanbul

Koning Mohammed VI van Marokko heeft zijn medeleven betuigt aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag.

In een telegrambericht spreekt de monarch van een "verachtelijke terroristische aanslag" en wenst hij het Turkse volk veel geduld en de gewonden een spoedig herstel.

"Terwijl ik mijn krachtige veroordeling van deze laffe aanval hernieuw, verzeker ik Uwe Excellentie van het Koninkrijk Marokko's solidariteit met uw broederland en zijn absolute veroordeling van alle vormen van weerzinwekkend terrorisme dat gericht is op de veiligheid en het leven van burgers, en dat door iedereen wordt verworpen. ", leest de boodschap.

Bij de aanslag in Istanbul zondag vielen zeker zes doden en tientallen gewonden. De bom ging af in de populaire winkelstraat Istiklalstraat, vlakbij het Taksimplein. Dat plein ligt in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad.



Onder de gewonden zitten twee Marokkaanse toeristen die beiden buiten levensgevaar verkeren. Eén heeft twee gebroken benen - een 40-jarige vrouw uit Casablanca - en voor de ander was geen ziekenhuisopname vereist.

Een dag na de aanslag in Istanbul is nog veel onduidelijk over wie verantwoordelijk is. De Turkse regering wees vrijwel direct de Koerdische PKK aan als schuldige. Die ontkent alle betrokkenheid én intussen heeft een Turkse overheidsfunctionaris gezegd ook de optie open te houden dat Daesh achter de aanslag zat.

