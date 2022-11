COP27: Marokko en EU organiseren 'Week van de Klimaatdiplomatie'

De Europese Unie (EU) en haar partners in Marokko organiseren van 14 tot 18 november 2022 de 'Week van de Klimaatdiplomatie' (Climate Diplomacy Week).

De aankondiging werd gedaan in de nasleep van de klimaattop COP27 die plaatsvond in Egypte.

Het is het eerste klimaatinitiatief tussen Marokko en de EU sinds de ondertekening van het Groene Partnerschap vorige maand. Het Marokko-EU partnerschap is het eerste in zijn soort en werd in juni 2021 aangekondigd, in aanloop naar de milieutop COP26 in Glasgow.

"De strijd tegen klimaatverandering is zowel een inzet van de EU en haar lidstaten als een centrale prioriteit van ons Euro-Marokkaanse partnerschap voor gedeelde welvaart, en nog meer met de recente lancering van het groene partnerschap EU-Marokko", leest de verklaring van Patricia Llombart Cussac, EU-ambassadrice in Marokko.



Tijdens de Week van de Klimaatdiplomatie zijn ontmoetingen gepland met jongeren uit verschillende regio's bedoeld om ideeën uit te wisselen over ecologisch verantwoord en duurzaam gedrag, geeft de EU-delegatie in Rabat aan.

Deze week staan ​​er twee belangrijke evenementen op het programma. Maandag organiseert de Association of Teachers of Life and Earth Sciences of Morocco (AESVT) een Jeugd- en Klimaatbijeenkomst. Woensdag gaat de tweede bewustmakingscampagne over klimaatverandering "Climtna" van start. Deze ceremonie zal worden gekenmerkt door een "Youth Meets EU"-ontmoeting tussen jonge Marokkanen en Europese ambassadeurs over de goede praktijken van hun respectieve landen en regeringen op het gebied van klimaatverandering en de energietransitie.

