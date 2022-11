Spoorwegbureau Marokko onder vuur na gunning nieuwe HSL Marrakech-Kenitra aan Frans bedrijf

Het nationaal spoorwegbedrijf in Marokko (ONCF) wordt bekritiseerd sinds de bekendmaking dat een Frans bedrijf studies gaat doen naar de ontwikkeling van de nieuwe hogesnelheidslijn (HSL) tussen Marrakech en Kenitra.

De Franse firma Egis Rail gaat technische studies uitvoeren naar de infrastructuur, civiele techniek, technische installaties en graafwerken die nodig zijn om de spoorwegcapaciteit tussen Kenitra en Marrakesh en ter hoogte van Groot-Casablanca te vergroten.

ONCF laat in een verklaring weten dat ondanks de gunning aan het Franse bedrijf Marokkaanse ingenieurs de regie zullen blijven voeren over het project. ONCF reageert daarmee op kritiek waarin het spoorwegbedrijf wordt verweten de expertise in eigen land te hebben gepasseerd. Eerder werd al bekend dat vooral Koreaanse bedrijven betrokken zullen zijn bij de aanleg van nieuwe HSL-trajecten.

Volgens ONCF hebben de buitenlandse bedrijven lokale afdelingen in Marokko waar Marokkaanse ingenieurs werken. Ook zullen de buitenlandse bedrijven werken in groepen met Marokkaanse ingenieursbedrijven.



Zo wordt voor de trajecten Kenitra-Ain Sebaa, Ain Sebaa-Nouaceur en Nouaceur-Marrakech de bedrijven als volgt gegroepeerd; Novec/Ingerop, Setec Maroc/Setec Ferroviaire/Setec International/Setec TPI en CID/Dohwa Engineering CO/Korea National Railway).

"Bij de totstandkoming van de eerste Marokkaanse hogesnelheidslijn waren we getuigen van een groot lokaal integratiepercentage", meldt het spoorwegbedrijf. ONCF voert aan dat de "nationale expertise" niet hoeft te worden bewezen en dat de werkzaamheden aan het spoor in lijn liggen met de ontwikkelingsmars van het land zoals opgedragen door koning Mohammed VI.



Anti-Frans sentiment in Marokko

Frankrijk heeft te maken met een steeds vijandiger wordende Marokkaanse publieke opinie. Marokko lijkt zich steeds meer los te willen rukken van het neokoloniale Frankrijk. Het is voor Marokko niet meer vanzelfsprekend om te kiezen voor Franse bedrijven voor de uitvoering van belangrijke grote economische projecten zoals de verlenging van de hogesnelheidslijn (HSL/TGV) en aanleg van het megagrote havenproject Dakhla Atlantique.

De relatie tussen Parijs en Rabat lijkt op wankele gronden te staan sinds Marokko de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara heeft veiliggesteld.



Tekenen van de Franse ergernis over de nieuwe ambities van Marokko werden zichtbaar toen Parijs de kant van Madrid koos tijdens de migratiecrisis in mei 2021, te midden van de diplomatieke crisis tussen Madrid en Rabat. Marokko stond daardoor lijnrecht tegenover de Europese Unie (EU).

Bovendien besloot het Europese land in september vorig jaar om de visumafgifte voor de drie Maghreb-landen te halveren. De strafmaatregel lijkt voor Tunesië en Algerije inmiddels opgeheven maar voor Marokko geldt de beperking nog steeds.

