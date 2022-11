Nederlander zoekt naar vliegtickets Qatar, maar prijs schrikt af

Nederlanders die erover denken naar Qatar te reizen voor het WK voetbal hebben de afgelopen weken vaker naar vliegtickets gezocht.

Maar van het kopen van zo’n ticket komt het vaak niet, waarschijnlijk door de hoge prijs van directe vluchten. Dat ziet onlinereisbureau Travix, het bedrijf achter onder meer Cheaptickets en Vliegwinkel.

Travix verkoopt wereldwijd vliegtickets via verschillende merken. Het bedrijf laat via een woordvoerster weten een duidelijke stijging in het aantal zoekopdrachten te zien, ook in Nederland. Ook was er een piek kort na de loting in april van dit jaar.

Maar boekingen blijven vaak uit. Volgens de zegsvrouw lijkt de interesse vooralsnog voornamelijk uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en het Midden-Oosten te komen. Ook het aantal boekingen vanuit België en Duitsland blijft daarbij achter.

Dat lijkt met name te komen door de hoge kosten voor directe vluchten. De woordvoerster wijst er echter op dat het niet zo duur hoeft te zijn. Consumenten kunnen namelijk ook met een tussenstop vliegen, bijvoorbeeld via Londen. "Dat scheelt fors in kosten", aldus de woordvoerster.

