Commentatoren NOS zullen niet lovend over stadions Qatar praten

NOS-commentatoren Jeroen Elshoff en Arno Vermeulen zullen tijdens het WK voetbal in Qatar niet laaiend enthousiast over de stadions gaan praten tijdens hun wedstrijdverslag.

Dat zeggen de verslaggevers dinsdag in Veronica Superguide. Tijdens de bouw van de stadions en de aanleg van de infrastructuur in Qatar zouden veel slachtoffers zijn gevallen.

Met dit in het achterhoofd zal Elshoff zijn commentaar daarop aanpassen. "Kijk, die stadions zien er mooi uit nu ze klaar zijn, maar ik zal, met de achtergrondkennis die ik heb, niet zeggen: wat een schitterend stadion. Dat is ongepast." Vermeulen sluit zich hierbij aan. "We zijn er heel bewust mee bezig. Wat Jeroen zegt klopt: je gaat natuurlijk niet in superlatieven over die stadions praten."

Volgens Elshoff, die alle groepswedstrijden van het Nederlands elftal gaat verslaan, is het tijdens de duels niet het moment om kritisch op de keuze voor Qatar als gastland van het WK te zijn. "Het is heel gek als je in je commentaar bij de wedstrijd Nederland- Qatar ineens heel kritisch gaat zijn op het land Qatar. Dat is niet het moment. We hebben bij de NOS gelukkig genoeg andere platforms, zoals podcasts, om dat geluid wel te laten horen", zegt hij.



Qatar is overigens niet het enige gastland van een eindtoernooi waar kritiek op kwam. "In het verleden zijn er ook toernooien geweest waarbij er op de leiding van dat land genoeg aan te merken viel", weet Elshoff. De kritiek wordt echter niet compleet genegeerd, denkt Vermeulen.

"Ik weet zeker dat het in de podcast voorbij gaat komen, maar als je voetbalcommentator bent, dan focus je je allereerst op het voetbal."

