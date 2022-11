Polen: raket die explosie veroorzaakte van Russische makelij

buitenland 16 nov 1:13

De explosie op een landbouwbedrijf in het Poolse dorp Przewodow nabij de grens met Oekraïne is veroorzaakt door een in Rusland gefabriceerde raket.

Dat meldt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de explosie vielen twee doden. Polen heeft de Russische ambassadeur in het land gesommeerd om het incident te bespreken. Daarmee is het Poolse onderzoek naar de vermeende raketinslag nog niet afgerond. Zo maakte de Poolse president Andrzej Duda woensdag bekend dat zijn mensen nog niet hebben kunnen vaststellen wie de raket heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Joe Biden zegt zijn Poolse tegenhanger nog "volledige Amerikaanse steun" toe bij het onderzoek. Ook NAVO-bondgenoten van Polen onderzoeken de beschuldigingen dat de explosie werd veroorzaakt door verdwaalde Russische raketten, of brokstukken daarvan. Woensdagochtend komt de NAVO bijeen voor een crisisberaad naar aanleiding van de explosie. © ANP 2022