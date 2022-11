NAVO bijeen na mogelijke Russische raketinslag in Polen

De ambassadeurs van de NAVO-lidstaten komen woensdag bijeen tijdens een spoedzitting om de veiligheid van NAVO-lid Polen te bespreken.

Op Pools grondgebied was dinsdag een ontploffing die volgens het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken veroorzaakt werd door een raket van Russische makelij.

Wie de raket heeft afgevuurd, konden de Polen niet vaststellen. De Poolse regering in Warschau heeft de NAVO ingeschakeld op basis van artikel 4 van het NAVO-verdrag. Het gaat dan om onderling overleg als een land zich bedreigd voelt.

In het volgende artikel 5 is vastgelegd dat een aanval op een NAVO-land wordt beschouwd als een aanval op alle NAVO-bondgenoten. Polen heeft verder besloten tot verhoogde paraatheid van bepaalde eenheden van zijn strijdkrachten.



Rusland ontkent raketten te hebben afgevuurd nabij de Pools-Oekraïense grens en spreekt van een opzettelijke provocatie. De door Poolse media verspreide beelden van mogelijke brokstukken van raketten zouden geen Russische wapensystemen zijn. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat hij geen informatie had over de explosie waarbij twee doden vielen.

NAVO-baas Jens Stoltenberg heeft dinsdagavond laten weten dat het bondgenootschap de situatie op de voet volgt en de bondgenoten in nauw overleg zijn. Volgens de secretaris-generaal is het belangrijk dat alle feiten worden vastgesteld. Premier Mark Rutte noemde de berichten over de raketinslag "ernstig".

