Biden: raket die Pools dorp trof, kwam mogelijk uit Oekraïne

Er zijn aanwijzingen dat de raket die een dorp in Oost-Polen trof uit Oekraïne kwam.

Dat zou de Amerikaanse president Joe Biden woensdag hebben gezegd tegen wereldleiders tijdens een ontmoeting met andere staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO- en G7-landen op Bali, meldt het Duitse persbureau DPA op basis van bronnen. Hij zou hebben gesproken over een luchtafweerraket van het type S-300. Biden liet eerder woensdag al weten dat de raket die dinsdag twee dodelijke slachtoffers maakte waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd. Biden zei dat na afloop van een spoedoverleg dat hij tijdens de G20-top op het Indonesische eiland Bali had belegd.

Op een vraag van verslaggevers of de raket, die hoogstwaarschijnlijk van Russische makelij is, vanuit Rusland is afgevuurd, antwoordde Biden: "Er is voorlopige informatie die dat betwist. Ik wil dat niet zeggen totdat we het volledig hebben onderzocht, maar het is onwaarschijnlijk dat die vanuit Rusland is afgevuurd, maar we zullen zien."

Onderzoek NAVO

De Amerikaanse president zegt dat de Verenigde Staten en de NAVO-landen het incident onderzoeken alvorens over te gaan tot actie. "We zijn overeengekomen om Polens onderzoek naar de explosie op het platteland van Polen, vlakbij de Oekraïense grens, te steunen, en ze zullen ervoor zorgen dat we erachter komen wat er precies is gebeurd", aldus Biden. Pas daarna wordt er collectief besloten hoe verder te gaan, benadrukt hij.

Leiders uit de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Nederland, Japan, Spanje, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk namen deel aan de bijeenkomst.

