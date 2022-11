Polen: raket was waarschijnlijk Oekraïens, niets wijst op aanval

De raket die dinsdag neerkwam in een Poolse plaats bij de grens met Oekraïne, was waarschijnlijk onderdeel van de Oekraïense luchtverdediging en dus ingezet door het Oekraïense leger.

De Poolse president Andrzej Duda heeft dat een dag later gezegd. Het gaat volgens hem vermoedelijk om een "ongelukkig voorval", niets zou wijzen op een bewuste aanval op Polen.

Duda heeft tijdens een persconferentie ook gezegd dat er geen bewijs is dat de raket is gelanceerd door Rusland. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde eerder dat de raket van Russische makelij was, maar die bewering werd later door de president afgezwakt. Duda sprak eerder ook al van een incident.

Polen en de NAVO, waar het land lid van is, doen onderzoek naar de raketaanslag die twee mensen het leven heeft gekost. Premier Mateusz Morawiecki heeft op dezelfde persconferentie bekendgemaakt dat het mogelijk niet nodig is om artikel 4 van het NAVO-verdrag te activeren.

Met dat artikel kan een NAVO-land dat zich bedreigd voelt zijn 29 bondgenoten bijeenroepen om het gevaar en de mogelijke reactie te bespreken.

