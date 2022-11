Steeds meer doodstraffen voor betogers Iran

In Iran worden steeds meer doodstraffen opgelegd aan betogers die meededen aan de jongste protesten tegen het streng-islamitische regime.

Woensdag zijn zeker drie mensen ter dood veroordeeld voor deelname aan het "oproer", zoals de autoriteiten de demonstraties voor meer vrijheid omschrijven.

Een van hen zou met een auto op de politie zijn ingereden, waarbij een agent werd gedood. De tweede verwondde een bewaker met een mes en de derde probeerde het verkeer te blokkeren en "terreur te zaaien", aldus de aanklachten.

Enkele dagen geleden was er het eerste doodvonnis voor een demonstrant die schuldig werd bevonden aan het in brand steken van een regeringsgebouw, verstoring van de openbare orde, samenzwering tegen de nationale veiligheid en godslastering. Daarna volgde een tweede veroordeling en inmiddels staat de teller op vijf.



Reeds duizenden aanklachten

De Iraanse autoriteiten klaagden alleen al in de regio van de hoofdstad Teheran ruim duizend mensen aan voor hun deelname aan de protesten. Ook in andere streken zijn veel mensen opgepakt. Honderden mensen kwamen om het leven.

De protesten begonnen medio september toen de 22-jarige Mahsa Amini stierf in een politiebureau, nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie. Dinsdag gingen opnieuw duizenden mensen de straat op. Zij herdachten ook de bloedige onderdrukking van vergelijkbare protesten in 2019.

© ANP 2022