EU en Egypte spreken samenwerking af op gebied van waterstof

De Europese Unie en Egypte gaan samenwerken op het gebied van groene waterstof.

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh een intentieverklaring daarover getekend met het gastland van de top.

Het "strategische partnerschap" bevat nog geen bindende afspraken, maar beide partijen spreken erin uit dat ze een "sleutelrol" zien voor waterstof die met stroom uit hernieuwbare bronnen is gemaakt. De schone energiebron zal de komende jaren steeds belangrijker worden voor de Europese industrie, die moet verduurzamen. De EU sloot in oktober een soortgelijke overeenkomst met Marokko.

Waterstof kan in veel processen fossiele brandstoffen zoals aardgas vervangen. Het is daarom ook belangrijk om de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen, aldus de EU. Die zegde tegelijk een investering van maximaal 35 miljoen euro toe aan een programma dat draait om het verduurzamen van de stroomvoorziening in Egypte.

Ook Nederland heeft afspraken over waterstof gemaakt met diverse zuidelijke landen, waaronder Namibië en Oman. Die landen zijn gunstig gelegen om veel stroom op te wekken uit zon en wind.

