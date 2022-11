België gaat Frans-Marokkaanse imam Iquioussen uitzetten

De door Frankrijk gezochte Marokkaanse prediker Hassan Iquioussen is door de Belgische autoriteiten in hechtenis geplaats om te worden uitgeleverd.

Een Belgische rechtbank weigerde in oktober om het Europees aanhoudingsbevel uit te voeren maar heeft dinsdag besloten alsnog gehoor te geven aan het door Frankrijk uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel.

Het uitzettingsplan werd woensdag aangekondigd door de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor. "We zijn in contact met Frankrijk om zijn uitzetting mogelijk te maken", schreef de Vlaamse christendemocratische politica in een tweet. "Voor buitenlandse haatpredikers is in ons land geen plaats", voegde ze toe.

De imam verblijft het detentiecentrum van Vottem in de gemeente Luik (oost) in afwachting van zijn uitlevering. In een persbericht merkte De Moor op dat de imam "geen teken geeft dat hij vrijwillig wil terugkeren" naar "zijn land" en "de Franse autoriteiten nog steeds zijn uitlevering eisen om hem naar Marokko te kunnen sturen".

De imam, die op 30 september in België werd gearresteerd, vocht zijn uitlevering aan. Volgens zijn advocaat Nicolas Cohen riskeert Iquioussen een oneerlijk proces als hij wordt uitgeleverd aan de Franse autoriteiten.



Iquioussen had zijn woonplaats in Frankrijk verlaten nadat zijn verblijfsvergunning niet werd verlengd en zijn uitzetting door de Franse Raad van State werd bekrachtigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin tekende een uitzettingsbevel wegens opmerkingen van de imam die "in strijd zijn met de waarden van de Republiek".

Anti-islam

De Franse jacht op Iquioussen begon afgelopen winter toen de imam zijn tienjarige verblijfsvergunning wilde verlengen en hij daardoor het mikpunt werd van een gedetailleerd onderzoek. De gemeente keek onder meer naar zijn standpunten over sociale kwesties, de relatie tussen de sharia en de seculiere wetten van de Franse Republiek en de gelijkheid tussen de seksen.



Ondanks dat de imam geen strafbare feiten heeft gepleegd en nooit ergens voor is veroordeeld vond de gemeente een paar uitlatingen van de man niet passen bij de Franse waarden. Zijn verblijfsvergunning werd niet verlengd en de Franse binnenlandminister, die momenteel bezig is met een strijd tegen de islam, moslims en islamitische organisaties, besloot dat de imam het land moest verlaten.

De zaak heeft in Frankrijk voor nog meer verdeeldheid gezorgd. Critici van het Franse anti-islam-sentiment voeren aan dat de imam geen wet heeft overtreden en dat de autoriteiten zijn recht op de vrijheid van meningsuiting beperken door hem te straffen voor uitspraken die geenszins in strijd zijn met de wet.

