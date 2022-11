Noorse Sahara-activisten verzocht om Laayoune te verlaten

Twee Noorse Sahara-activisten zijn door de Marokkaanse autoriteiten verzocht om Laayoune te verlaten.

Dat meldt Zweedse Comité voor de Westelijke Sahara. Marte Hettervik en Bjørg Helene Lorentzen, beiden 23 jaar oud en studenten antropologie aan de Universiteit van Bergen (West-Noorwegen), werden zondag bij het verlaten van hun hotel in Laayoune benaderd door een groep mannen die volgens hen handelden namens de Marokkaanse autoriteiten.

"We hebben geen identificatie gezien. We moesten erop vertrouwen dat ze van de autoriteiten waren. Het was een man in een pak en twee anderen in vrijetijdskleding", vertelt Hettervik aan de Noorse openbare televisie NRK.

Het tweetal zou zijn verzocht een taxi te nemen en de stad te verlaten. De mannen zouden zich "vriendelijk" hebben opgesteld en de studenten voelden zich "veilig maar wel achtervolgd".

De studenten zijn naar eigen zeggen naar de Sahara afgereisd om informatie te verzamelen over de cultuur en de manier van leven van de inwoners. Het tweetal was van plan tot vrijdag in Marokko te blijven.

