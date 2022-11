Amerikaanse pro-Polisario senator James Inhofe verlaat Congres

Een zwaargewicht van de anti-Marokko lobby in de Amerikaanse senaat heeft zich teruggetrokken uit het Hogerhuis van het Amerikaanse Congres.

Senator James Inhofe uit Oklahoma kondigde afgelopen februari zijn pensionering aan.

De vertrekkende politicus stond bekend om zijn activiteiten die indruisen tegen de belangen van Marokko. Sinds 2014 heeft Inhofe herhaaldelijk tevergeefs geprobeerd de Amerikaanse begrotingswet te wijzigen om er voor te zorgen dat de Westelijke Sahara niet wordt opgenomen in teksten die gewijd zijn aan Marokko.

Voor zijn meest recente poging probeerde Inhofe het Pentagon er van te overtuigen de jaarlijks terugkerende militaire oefening in Afrika (African Lion) niet meer te voeren op Marokkaans grondgebied.



Hij diende in juli een verzoek in bij de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin om de organisatie over te dragen aan een ander land. "Ik ben blij dat minister Austin het op dit punt met me eens is", zei Inhofe eind juli. Desondanks liet het Pentagon eerder deze maand weten dat de oefening toch plaats zal vinden in Marokko.

De Republikein Markwayne Mullin volgt Inhofe op. Hij is de eerste Indiaanse politicus (native-American) uit Oklahoma in bijna 100 jaar tijd die tot senator word gekozen. Hij won de verkiezingen met 63 procent van de stemmen op Kendra Horn.

© MAROKKO.NL 2022