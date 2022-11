Onrust rond Arib-onderzoek lijkt voorbij na toezeggingen Bergkamp

De discussie over het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib in verband met twee anonieme klachten lijkt voorlopig van de baan.

Dat is de uitkomst van een vergadering van de commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer.

Kamervoorzitter Bergkamp deed namens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - het presidium - verschillende toezeggingen over de onderzoeksopzet. Daardoor kreeg ze van kritische fracties het voordeel van de twijfel. Gisteren lieten de coalitiepartijen al weten het onderzoek te steunen.

Met de toezeggingen reageert het presidium op de kritiek dat het onderzoek zich te veel richtte op Arib en niet op de werksituatie in de Kamer in het algemeen en het omgaan met klachten van medewerkers in het verleden.



Het onderzoek wordt nu op twee punten verbreed. Het feitenonderzoek naar de twee anonieme brieven over grensoverschrijdend gedrag van Arib als 'manager' moet uitwijzen of de beweringen kloppen.

Daar wordt aan toegevoegd dat als er inderdaad sprake was van grensoverschrijdend gedrag of een onveilige werksituatie voor Kamermedewerkers, wordt onderzocht hoe hun leidinggevenden en het presidium daar dan mee zijn omgegaan.

Wanneer het onderzoek van start gaat, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk hoe het verder moet met de situatie dat de hele ambtelijke top de taken heeft neergelegd, maar geen ontslag heeft genomen.

