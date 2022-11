Marokko op 4e plek wereldwijde prestatie-index voor klimaatverandering

Marokko staat wereldwijd op de zevende plaats in de Climate Change Performance Index voor 2023, voorgegaan door drie land; Denemarken, Zweden en Chili.

Marokko steeg één positie op de ranglijst ten opzichte van het jaar 2022.

In werkelijkheid scoort elk land drie posities hoger. In alle ranglijsten heeft de organisatie namelijk de eerste drie posities leeg gelaten omdat het van mening is dat geen enkel land het goed genoeg doet om deze posities te bekleden.

Marokko staat dus in werkelijkheid op de 4e positie en doet het daarmee beter dan Nederland (10e), Duitsland (13e), Spanje (20e) en Frankrijk (25e).

De internationale index is gebaseerd op 14 subindicatoren ingedeeld in vier categorieën. CICC-experts prijzen de positieve ontwikkelingen die Marokko de afgelopen jaren heeft doormaakt maar hebben nog wel kritiek op de wetgeving "vanwege het gebrek aan afdwingbaarheid".

