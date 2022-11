VK: analisten verwachten toename moslimhaat door premierschap Sunak

Jong, vernieuwend, schatrijk en niet wit. Zo wordt de kersverse Britse premier Rishi Sunak in de media beschreven.

Door controversiële opmerkingen van de bounty-Indiër verwachten analisten echter een toename van discriminatie jegens migranten, en moslims in het bijzonder.

Volgens Britse politicologen maakt Sunak zich schuldig aan het gebruik van discriminerende retoriek tegen moslims. Zijn besluit om Suella Braverman te kiezen voor minister van Binnenlandse Zaken bevestigt die aanname. Braverman kwam vorige maand onder vuur te liggen nadat ze de aanvragen van asielzoekers bestempelde als een "invasie".

De opmerkingen van zowel Braverman als Sunak over migranten en de islam tonen de richting aan van het immigratiebeleid van de regering, stelt Muhammed Cagri Bilir van de School of Politics and International Studies van de Universiteit van Leeds.



"Sunak's campagne voor het conservatieve leiderschap (om premier te worden) zorgde voor discussie over het gelijkstellen van de islam aan terrorisme", vertelde Bilir aan persbureau Anadolu. Sunak werd bovendien bekritiseerd omdat hij weigerde een standpunt in te nemen tegen moslimhaat en islamofobie.

Conservatieve Partij

Uit een onderzoek uit 2019 bleek dat islamofobie wijdverbreid is binnen de regerende Conservatieve Partij. Boris Johnson, die in juli aftrad als premier, stond bekend om het maken van islamofobe opmerkingen. "Tijdens de termijn van Sunak zal er niet veel veranderen", stelt Bilir. Hij waarschuwt voor een periode van "waarin moslims meer discriminatie te wachten staat".



"In de aanpak van de regering van Sunak ten aanzien van immigratie worden asielzoekers gecategoriseerd en wordt er onderscheid gemaakt of ze zijn ontsnapt aan mensenrechtenschendingen of dat ze vermoeden dat ze alleen met economische motieven zijn gekomen", legt hij uit.

"De legitimiteit van de asielaanvragen van degenen die per boot kwamen, vooral via Frankrijk, wordt in twijfel getrokken", voegde hij eraan toe. Asielaanvragers zullen streng worden onderzocht in het kader van het Rwanda-plan, een controversieel plan dat in april door Johnson werd aangekondigd om mensen die asiel zoeken in Groot-Brittannië naar het Afrikaanse land Rwanda te sturen in afwachting van een beslissing.

