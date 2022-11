Israël: 'bereid om expertise op het gebied van waterbeheer en landbouw te delen'

Israël is bereid om kennis en geavanceerde technologie op het gebied van landbouw en waterbeheer te delen met landen in de MENA-regio, waaronder Marokko.

Dat meldt de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Hassan Kaabiyeh, tegenover persbureau MAP.

Israël zou geavanceerde technologie bezitten op het gebied van landbouw, transport, infrastructuur en waterontzilting. In de nasleep van de klimaattop COP27 in Egypte riep de Israëlische functionaris de landen in de regio op om samen te werken in het belang van het klimaat.

Om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden is een "gecoördineerde en participatieve collectieve inspanning vereist" waarbij alle partijen betrokken moeten zijn. Kaabiyeh waarschuwde dat conflicten ingewikkelder kunnen worden als problemen zoals waterschaarste niet tijdig worden aangepakt.

Hij riep de buurlanden op om te "profiteren van de Israëlische ervaring" op het gebied van rationalisering van het gebruik van water voor irrigatie, drink- en huishoudelijke consumptiedoeleinden, evenals op het gebied van hergebruik van afvalwater.

