Oproep aan Oranjefans om te applaudisseren voor arbeidsmigranten

De Cruyff en de Pro2Foundation roepen voetbalfans op om in de 65e minuut van de WK-wedstrijden van Oranje op te staan en te applaudisseren.

Op die manier willen de twee organisaties een eerbetoon brengen aan de arbeidsmigranten die tijdens de bouw van de diverse WK-stadions zouden zijn overleden.

De 65e minuut refereert aan het geschatte aantal van 6500 arbeidsmigranten die sinds de toewijzing van het WK in Qatar zouden zijn gestorven. "Doe je iets kleins en simpels met een grote impact", zegt Gerard Arink, voorzitter van de Pro2Foundation, over het initiatief.

"Je kunt laten weten dat je wel naar Oranje kijkt maar niet wegkijkt. Je ongemakkelijke gevoel iets verzachten en dit WK een plaats geven. En als we dit met velen doen maakt dit wellicht ook nog een groot verschil. Dan verkleinen we de kans dat het WK in 2030 aan Saoedi-Arabië wordt toegekend. Want niet alle publiciteit is te koop.".



Via een campagne op social media worden fans opgeroepen om het eerbetoon te brengen en te delen op hun kanalen. Ook worden betrokkenen opgeroepen om vrienden uit te dagen hetzelfde te doen.

Het Nederlands elftal begint op maandag 21 november aan het WK met een wedstrijd tegen Senegal. Onder meer John van 't Schip en Barbara Barend zullen het eerbetoon dan maken. "Het doel is dat dit uitgroeit tot iets waarbij heel Nederland tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Qatar op 29 november laat zien dat ze niet wegkijkt en opstaat voor de arbeidsmigranten. Of je nou thuis voor de buis zit, met vrienden in de kroeg of met Willem-Alexander in het stadion in Qatar. Nederland kijkt niet weg en staat op."

