Westerse landen hekelen strenge slotverklaring klimaattop op Egypte

Westerse landen hebben zich uitgesproken tegen de slottekst waarin wordt verklaard dat ontwikkelde landen blijven tekortschieten in het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen.

De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben gezegd dat er nog heel veel moet gebeuren om een acceptabele eindtekst te krijgen. zo vatte een woordvoerder van de Britten de boodschap samen.

In 2030 zouden de ontwikkelde landen volgens deze tekst al het punt moeten bereiken dat ze geen CO2 meer uitstoten. Hun uitstoot zou dan zelfs negatief moeten zijn, klinkt het.

Europese betrokkenen zeggen dat dit volkomen onrealistisch is. Een van hen noemt het "een opzichtige poging" van voorzitter Egypte om wisselgeld te creëren in de onderhandelingen. De EU wil mikken op een reductie van de uitstoot met 57 procent in 2030. Dat was voor de top nog 55 procent.



Onderhandelingen nog bezig

Over belangrijke onderdelen wordt nog volop onderhandeld. Een heikel punt is het vergoeden van schade van kwetsbare mensen die worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. De vraag is hoe concreet daar al afspraken over gemaakt zullen worden tijdens deze top.



Kleine eilandstaten zeggen op hun beurt in felle bewoordingen dat een fonds voor klimaatschade moet worden opgericht tijdens deze top. Gebeurt dat niet, dan is dat "verraad" aan mensen die vechten voor de mensheid, stelde minister Molwyn Joseph van Antigua en Barbuda namens de eilandstaten. Die hebben veel te vrezen van klimaatverandering. Sommige eilanden verliezen nu al delen van hun grondgebied doordat de zeespiegel stijgt.

Als het niet lukt om vrijdag overeenstemming te bereiken, stevent de top af op verlenging.

© ANP 2022